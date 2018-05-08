Никитовский район Горловки попал под обстрел: повреждены жилые

Сегодня утром обстреляли северную часть оккупированной Горловки, в результате чего повреждены восемь домов, почти 350 остались без газа.

«И.о. горловской городской администрации» Иван Приходько сообщил: «С утра ведутся обстрелы северной части Горловки. В Никитовском районе зафиксированы попадания возле здания администрации, повреждения получили три дома. Еще пять разбиты в Зайцево».

По его словам, без газоснабжения остались 25 многоквартирных домов и 320 частных.

Приходько отметил: «Повреждены и линии электропередачи, есть проблемы с электроэнергией».