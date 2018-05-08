Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

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Парламент Армении проголосовал за назначение лидера оппозиционного движения, представителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром республики, сообщает РБК.

Кандидатуру Пашиняна поддержали 58 депутатов парламента при необходимом минимуме в 53 голоса. 42 парламентария проголосовали против, еще один депутат воздержался.

Между тем пресс-секретарь Пашиняна Тигран Авинян заявил, что Пашинян «через три-шесть месяцев сложит полномочия»: «Мы формируем временное правительство, чтобы организовать честные выборы парламента, постоянное правительство не входит в наши планы».

Напомним, экс-президент Армении Серж Саргсян, избранный премьер-министром республики, сложил полномочия главы кабмина на фоне массовых протестов, организованных оппозицией под руководством Пашиняна.

1 мая парламент Армении собрался, чтобы выбрать нового премьера, однако депутаты от правящей Республиканской партии (РПА), у которой большинство мест в парламенте, проголосовали против кандидатуры Пашиняна.

В случае, если парламент не выбрал бы премьера в ходе повторного голосования, конституция Армении предписывает его роспуск.