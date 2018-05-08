Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.Этот указ опубликован на сайте президента Армении, сообщает ТАСС."В соответствии с избранием Никола Пашиняна в Национальном собрании 8 мая 2018 года и статьей 149 (5) Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром", - отмечается в указе.Ранее во вторник Пашинян был избран премьером Национальным собранием (парламентом) Армении. За него отдали голоса 59 депутатов, в то время как для избрания ему необходимо было набрать 53.