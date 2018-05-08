Новый премьер Армении встретит 9 мая в Нагорном Карабахе

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян, избранный парламентом республики новым главой правительства, заявил, что 9 мая отправится в Нагорный Карабах, сообщает РИА Новости.

В ходе заседания парламента Пашинян выразил готовность вести с руководством Азербайджана переговоры о статусе Нагорного Карабаха: «Но переговоры не могут быть эффективными и полноценными без участия в них стороны конфликта — Карабаха».

Напомним, Армения и Азербайджан до сих пор не пришли к компромиссу о статусе Нагорного Карабаха, который заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.