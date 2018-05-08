Офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в памятных мероприятиях на Серафимовском кладбище Петербурга

В преддверии празднования 73-й годовщины Великой Победы офицеры и курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в памятно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Во время Великой Отечественной войны кладбище было местом захоронения ленинградцев, погибших и умерших во время блокады Ленинграда. В 1941-1944 годах здесь было похоронено более 100 тысяч человек.

Венки и цветы к Вечному огню возложили представители правительства города, депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, командования Западного военного округа, ветераны боевых действий и труда, воспитанники различных учебных заведений и жители города. Они почтили память тех, кто защищал Отечество в тяжёлые годы войны – солдат, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лагерей, не доживших до Дня Победы.

ВКА традиционно принимает участие в организации и проведении этого торжественного мероприятия.