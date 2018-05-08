ОНФ проконтролирует исполнение нового указа президента

Эксперты Общероссийского народного фронта возьмут на контроль исполнение нового указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», который вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщает ОНФ.

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«Президент России подписал новый указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Это амбициозный план развития нашей страны на ближайшие годы. Народный фронт в рамках этого важнейшего документа продолжит свою работу по мониторингу за исполнением указов и поручений главы государства, которую ведет с марта 2014 года», — сообщил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Он подчеркнул, что ОНФ продолжит работу по контролю за исполнением нового «майского» указа, используя четырехлетний опыт такой работы своих экспертов и активистов.

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