ОЗХО ответила на вопросы РФ по докладу о Скрипале

Постоянное представительство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от ее экспертов ответы на вопросы по докладу об инциденте в британском Солсбери, где был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

«Это сугубо технический ответ, который нужно будет изучить на экспертном уровне», — цитирует ТАСС комментарий постоянного представителя РФ при ОЗХО Александра Шульгина.

По его словам, у российской стороны возникли вопросы к докладу, поскольку по его прочтении складывалось ощущение, будто эксперты ОЗХО «искали только то вещество, на которое указали британцы».

«Непонятно было, откуда взялся BZ (отравляющий химикат), почему нужно было проверять сертифицированную лабораторию, посылать туда контрольную пробу», — пояснил Шульгин.

Напомним, 4 мая МИД России выразил сомнение в том, что эксперты ОЗХО правильно оценили дозу отравляющего вещества — 50-100 граммов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что этого количества яда «достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек» — при том, что эти двое выжили и «нормально функционируют».