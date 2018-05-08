Пашинян примет участие в саммите ЕАЭС

Избранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передаёт Sputnik Армения.

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«В саммите ЕАЭС обязательно приму участие», — сказал он. Ранее Пашинян заявил, что Российская Федерация остаётся стратегическим партнёром Республики Армения. Также он подчеркнул, что в случае избрания на пост главы правительства республики, Армения останется членом Евразийского экономического союза и Организации договора коллективной безопасности.

Сегодня Национальное собрание Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» Никола Пашиняна. Во втором туре 8 мая за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями «Елк», «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн», проголосовали 59 депутатов, против — 42.

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