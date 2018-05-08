Первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram оставлен без движения

Московский арбитражный суд оставил без движения иск владельца ООО «Инвестори» Александра Вихарева, потребовавшего от Роскомнадзора возместить компании убытки в 5 млн рублей, которые истец называет следствием попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

Рассмотрение иска отложено до 7 июня, сообщает ТАСС. Вихарев должен будет к этому срок выполнить несколько условий — предоставить в суд свидетельство о регистрации юрлица и документы, «подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования».

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку Telegram 16 апреля после решения суда. В результате действий ведомства были заблокированы IP-адреса сторонних сайтов, в том числе Amazon, Google, Microsoft и Evernote, «ВКонтакте», «Яндекса», «Одноклассников», Twitter и Facebook, Yahoo и Liveinternet.