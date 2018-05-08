Песков не стал отрицать перестановки в администрации президента

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил новые назначения в администрации президента, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее», — сказал Песков. Он добавил, что перестановки одновременно могут затронуть как правительство, так и администрацию.

Вопрос журналистов о том, могут ли «старые лица» обеспечить заявленный президентом Владимиром Путиным прорыв, он назвал риторическим.

«Вы знаете оценку, которую президент дал работе предыдущего кабинета. Оценка достаточно позитивная, в том числе в плане выполнения этих параметров, которые были заданы предыдущими "майскими указами", и также знаете, что президент сказал, что большая заслуга в этих успехах принадлежит лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, глава государства после инаугурации предложил на пост премьер-министра Дмитрия Медведева, руководившего кабмином предыдущие шесть лет. 8 мая Госдума обсудит его кандидатуру. Медведев уже предложил назначить своими заместителями Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.