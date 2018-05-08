Почему Путин выдвинул Медведева на пост премьер-министра

«Эластичность» и способность главы ушедшего в отставку кабмина Дмитрия Медведева реализовывать любую политику, а также персональное доверие президента России Владимира Путина сыграли роль при принятии решения о внесении его кандидатуры на пост премьер-министра, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Ранее Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.

Эксперт отметил, что внесение кандидатуры Медведева не стало неожиданным решением, поскольку он является человеком, который может проводить практически любую политику.

Например, будучи президентом, он сближался с Западом, а затем в течение долгого времени работал премьер-министром в ситуации конфронтации с Западом, напомнил политолог.

«В общем, такая его эластичность и способность к реализации любой политики, я думаю, это важный момент. И второй момент: президент ему персонально доверяет как человеку. Человеческие отношения, человеческий фактор здесь сыграл, наверное, очень большую роль, — он знает его с 90-ых годов и воспринимает его как своего вполне надежного соратника», — сказал Макаркин.

При этом он полагает, что политика кабмина на новом сроке президента Путина в значительной степени изменится, были определенные публичные сигналы об этом и в инаугурационной речи президента.

«Это будут изменения в социальной сфере, будут инвестиции в будущее, будут достаточно серьезные изменения, например, в образовании и здравоохранении. Будет достаточно много перемен, какие-то из них могут быть приятны — типа поддержки талантливой молодежи, какие-то могут быть не очень приятны или вообще неприятны — типа повышения пенсионного возраста», — сказал эксперт.

Последнее, напомнил собеседник агентства, сейчас активно обсуждается; и сам Медведев, кстати, начал обсуждать тему повышения пенсионного возраста буквально несколько дней назад, уточнил Макаркин.