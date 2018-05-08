Поклонская прокомментировала свое фото с инаугурации Путина

Российский политик Алексей Навальный мечтает пройтись по кремлевской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией. Таким образом депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала свое фото с инаугурации президента России Владимира Путина, передает RT.

«Не удивляюсь, что моё фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю. Но в очередной раз удивил наш «оппозиционный джентльмен» Алексей Н. Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлёвской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств. Словно мелкий пакостник, желая побольнее задеть меня, он неуместно упомянул всуе имя императора Николая II, причисленного к лику святых и почитаемого во всём православном мире», — сказала Поклонская.

По словам депутата, Навальный «не первый, кто думает, что такие вещи могут кого-то действительно рассмешить».

«Скорее, найти одобрение у совершенно определённых сил, желающих превращения россиян в манкуртов, не помнящих своей истории и веры. Это вам не с коррупцией «бороться». Тут всё бесследно и безнаказанно не проходит. И ещё напомню: «Господь поругаем не бывает», — добавила Поклонская.

Ранее посольство Украины было возмущено визитом Поклонской в Сербию.

Фото: RT