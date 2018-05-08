Поле боя — Украина: Германия оценила вероятность военного столкновения Европы и России

России и Европе грозит опосредованное военное столкновение, если напряжение продолжит нарастать, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Марк Йонген в интервью Sputnik Литва.

На вопрос о перспективах отношений Москвы и Евросоюза через 10–15 лет политик ответил, что есть несколько вероятных сценариев, но «в худшем случае» произойдет военное противостояние.

«Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через «посредника». Ключевое слово «Украина», — сказал он.

Также, по мнению парламентария, самый лучший сценарий приведет к более тесному альянсу с Россией, но для этого потребуется усиление позиций партий вроде АдГ.

«В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций.

Но повторю: это зависит от того, как будет выглядеть политический ландшафт здесь, на Западе. Мы работает над тем, чтобы наши отношения развивались по второму пути», — добавил Йонген.

Кроме того, политик посетовал на деградацию дипломатии и дипломатического языка и выразил беспокойство, что в последнее время некоторые страны прибегают к серьезным обвинениям в адрес других государств, не располагая какими-либо доказательствами.

Так, депутат согласился, что в международной политике выросла роль провокаций вроде «дела Скрипалей» или мнимой химатаки в сирийской Думе.

«Что касается обвинений в адрес России: мы, „Альтернатива для Германии“, очень озабочены тем, что сейчас стало возможно с такой легкостью и на таком высоком уровне бросаться подобными обвинениями — тем самым накаляя отношения и балансируя на краю военного конфликта. Это касается и маневров НАТО на границе с Россией, и всех вытекающих последствий», — заключил он.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. В частности, в МИД России не раз подчеркивали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.