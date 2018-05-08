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Порошенко: Мы говорим никогда снова, а они – можем повторить


Добавлено: 08 май 2018 в 23:40, Категория: Новости на сегодня
Порошенко: Мы говорим никогда снова, а они – можем повторить

В России говорят, что войну выиграл Иосиф Сталин, а в Украине — что войну выиграл народ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на акции «Первая минута мира» в Киеве.

«Вдумаемся, насколько по-разному мы видим и отмечаем ту же самую дату. Обратите внимание – у них эту войну выиграл Сталин, у нас эту войны выиграл народ. Им победа над Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие народы. И освободители вообще забывали уйти с освобожденных территорий… А нам нужна была лишь собственная свобода, собственная независимость. Они празднуют в милитаристком угаре, агрессивно нацелившись на весь мир, а мы отмечаем эти дни вместо со всей Европой… Мы говорим – никогда снова, они говорят – можем повторить», — сказал Порошенко.

По словам президента, акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны России против Украины и всего мира.

«Та часть, которая еще ведется на российскую пропаганду и их приспешников из пятой колонны и разных политических сил. Они думают не о вас и вашей гордости, а про свои геополитические имперские цели… Я прошу вас – будьте осторожны, не дайте себя использовать», — добавил Порошенко.

Ранее Порошенко поручил выяснить причину отравления детей в Черкассах.

Фото: Скриншот


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Добавлено: 08 май 2018 в 23:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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