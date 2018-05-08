Порошенко подсчитал число российских солдат в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News заявил, что половина тех, кто сейчас воюет в Донбассе, являются гражданами России.

Порошенко утверждает, что в разные периоды количество регулярных российских войск «на оккупированной территории» составляло от 10 тысяч до 2,5 тысяч человек.

«Плюс они имеют почти 50 тысяч войск так называемых "российских волонтеров", которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они — россияне, они по национальности русские, они — российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию», — отметил Порошенко.

Украинский президент заявил, что имеет подтвержденные данные о присутствии в Донбассе войск РФ.

«Они стремятся дискредитировать достижения Революции Достоинства, которые мы имели последние четыре года», — сказал Порошенко.

Он также вновь обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке реставрации Советского Союза.

Глава украинского Минобороны Степан Полторак сообщил изданию «Обозреватель», что с начала антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Киев потерял в общей сложности 3332 человека. Из общего числа потерь боевые составили 2394 человека, небоевые (болезни, ДТП, нарушения правил безопасности, употребление алкоголя) — 938 человек.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос оценивал потери в районе АТО несколько иначе — в 3784 человека. По его данным, статус участника боевых действий получили 326 тысяч человек, 8489 из которых были ранены.