Президент «незалежной» Петро Порошенко «подсчитал» россиян, воюющих на Донбассе. Он утверждает, что половина всех бойцов, которые противостоят агрессии ВСУ на линии боевого соприкосновения, — это граждане России.

«По данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России», — заявил Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

Озвучил Порошенко и абсолютные величины: по его мнению, в разные периоды (противостояния) «количество регулярных российских войск на оккупированной территории Донбасса колебалось от 2,5 тыс. до 10 тыс. человек».