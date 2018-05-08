Президент Украины Петр Порошенко заявил, что имеет подтвержденные данные о пребывании на оккупированной части Донбасса регулярных войск России.

Украинский глава отметил, что половина воюющих на Донбассе являются гражданами России: «По данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России».

Порошенко уточнил, что в разные периоды количество регулярных российских войск на оккупированной Украине территории Донбасса «колебалось от 2,5 тыс. до 10 тыс. человек».

Он добавил: «Плюс они имеют почти 50 тыс. так называемых „русских волонтеров“, которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда».

По словам президента, Украина сейчас является «линией фронта холодной войны». «Но мы имеем горячую войну сейчас».