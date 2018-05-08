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Порошенко: «Украина не должна иметь общих военных праздников со страной-агрессором» (ВИДЕО)


Добавлено: 08 май 2018 в 13:14, Категория: Новости на сегодня
Порошенко: «Украина не должна иметь общих военных праздников со страной-агрессором» (ВИДЕО)

Украинские власти с упорством, достойным лучшего применения, отрекаются от всего достойного, что было в истории их страны.

Так, в ходе мероприятий в честь пораженческого «Дня памяти и примирения» президент «незалежной» Петро Порошенко заявил, что Украина не должна иметь общих военных праздников с Россией, которую он назвал «страной-агрессором».

«Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором… В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», — пафосно заявил он.

Остаётся лишь поражаться тому, как яро киевские элиты мечтают стереть из памяти народа общий вклад русских и украинцев в Победу на фронтах Великой Отечественной, заменив истинные героические страницы наспех написанными «незалежными» обрывками.

Напомним, на Украине «День памяти и примирения» стали отмечать 8 мая с 2015 года. Таким образом страна пытается приобщиться к западноевропейскому образцу празднования окончания Второй мировой войны.

Пока, правда, в стране продолжают отмечать и День Победы 9 мая, однако официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Кроме того, в 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля, а позже перенёс День пограничника на 30 апреля с 28 мая.


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Добавлено: 08 май 2018 в 13:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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