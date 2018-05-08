Порошенко: «Украинцы воевали в небе Британии, песках северной Африки, на островах Тихого океана» (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Петро Порошенко в ходе торжественной церемонии, посвященной новому украинскому празднику — «Дню памяти и примирения» (которым власти мечтают заменить День Победы 9 мая), — заявил, что украинцы воевали «в небе Британии, песках северной Африки, на пляжах Нормандии и на островах Тихого океана».

«28 тысяч братских могил оставила после себя Вторая мировая война на украинской земле. В них вечным сном покоятся те, чьи души улетели в страшном водовороте смертельных боев, отступлений, окружений, прорывов, котлов, в гестаповских застенках и концлагерях.

Мы видим четкие параллели между событиями 30–40-х годов прошлого века и тяжкими испытаниями современности. Мы точно должны знать и помнить обо всех, кто мужественно защищал родную землю. Кто сражался в „котлах” и вырывался из них, кто форсировал Днепр, преодолевал Карпатские перевалы, уничтожал нацистов в рядах Украинской повстанческой армии*.

Украинская молодежь обязательно должна знать о подвигах тысяч украинцев на всех без исключения фронтах Второй мировой войны. В небе Британии, песках северной Африки, на пляжах Нормандии, на островах Тихого океана… Все они являются нашими героями», — вещал Порошенко с красным маком на груди.

На видео с 3:26

*Запрещенная в России экстремистская группировка