Последствия ядерного удара России по американской территории рассчитали в США

В Соединённых Штатах Америки спрогнозировали, какой урон нанесет ядерный удар России по американской территории.

Профессором американского Джорджтаунского университета Мэтью Кренигом в научной работе «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство» представлен прогноз потерь Соединенных Штатов Америки после серии сокрушительных российских ядерных ударов.

Как рассчитал эксперт, Россия может в ходе первого удара уничтожить сто тридцать один город США с населением около семидесяти миллионов жителей. Первый ядерный удар снизит способность Вашингтона к массированному ответу, сообщает lenta, ссылаясь на статью в авторитетном The National Interest.

Последующая бомбардировка придется еще по двенадцати американским городам, что приведет к гибели еще двадцати восьми миллионов человек, отмечает Кренинг.

Если США значительно сократят свои запасы ядерного вооружения, то во время второй атаки погибнут восемьдесят два миллиона человек. Причиной этого станет тот факт, что российским ракетам не придется поражать большое количество американских ядерных целей и удар придется по населенным пунктам, а у Вашингтона будет меньше боезарядов для поражения российских ядерных целей.