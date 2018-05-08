Посольство РФ в Лондоне высмеяло статью The Times об отношениях Москвы и Запада

Посольство России в Лондоне в сети микроблогов Twitter во вторник прокомментировало публикацию газеты The Times о перспективах в отношениях Москвы и Запада.

Ранее британское издание рекомендовало ЕС наладить сотрудничество с президентом РФ Владимиром Путиным только в том случае, если он гарантирует выполнение минских договоренностей в Донбассе и пойдет на ряд уступок в Сирии. В противном случае международному сообществу необходимо «подготовиться и даже вооружиться в грядущие непростые времена», говорится в статье.

Российские дипломаты в ответ напомнили британским журналистам, что неукоснительное соблюдение минских соглашений всеми сторонами конфликта и восстановление Сирии всегда являлись приоритетами Москвы.

«Однако The Times не упоминает, что США блокируют любые попытки доставить помощь в освобожденные районы» (Сирии), — обратили внимание в дипмиссии.

Посольство РФ в Лондоне и раньше критиковало The Times — например, в конце апреля российские дипломаты высмеяли статью британского издания о разоблачении инсценировки химической атаки в сирийском городе Дума.

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