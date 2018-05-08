В одной из школ неподконтрольного украинской власти Донецка учащиеся третьего класса на «патриотическом» мероприятии исполняют песню, посвященную «главе ДНР» Александру Захарченко.

Следует отметить, что это переделанная под Захарченко песня, первоначально посвященная президенту России Владимиру Путину «Дядя Вова, мы с тобой!», премьера которой состоялась 15 ноября 2017 года. Во время выступления детей на экране сменяются фрагменты видео с участием «главы ДНР».

Но при замене лишь одной строки на «Дядя Саша, мы с тобой!» размах «влияния» Захарченко доходит до уровня Путина.

Также юмористически в отношении «ДНР» выглядит строка о флоте — «наши верные друзья, это флот и армия», уже не говоря о «не достанется гряда самураям никогда», «грудью встанем за столицу янтаря», «в гавань родины Аляску возвратим».

Embedded video for «Позовет в последний бой — дядя Саша, мы с тобой!»: в Донецке дети поют о величии «главы ДНР»

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