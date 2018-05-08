Правозащитники сообщили о 18 дагестанцах в каирской тюрьме

В депортационной тюрьме одного из каирских аэропортов находятся 18 задержанных в Египте уроженцев Дагестана, включая девять детей, сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на неких «очевидцев». По их данным на 1 мая, россиян «готовили к отправке на родину», двое из них — мужчина и женщина — болеют.

«Мемориал» утверждает, что египетские власти регулярно — причем в последнее время чаще прежнего — устраивают такие «репрессивные акции в отношении граждан постсоветских стран», не давая задержанным возможности получить помощь адвокатов и обратиться к сотрудникам консульств.

О пропаже в Каире 18 дагестанцев «Мемориал» сообщил еще в конце апреля со ссылкой на родственника пропавших. МИД России 8 мая подтвердил, что задержаны 17 уроженцев Дагестана, а российское посольство «так и не было официально проинформировано о причинах задержания россиян».

Телеканал «Рен ТВ» выпустил в эфир репортаж, обвинив мужей задержанных россиянок в причастности к террористическим организациям и объяснив их задержание «активностью террористов на полуострове Синай».