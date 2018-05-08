Президент РФ предложил заменить Китаю американских «хрюшек»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае продолжения китайско-американского торгового конфликта Россия может заместить для КНР ряд поставляемых из США позиций — «будет тут как тут со своими хрюшками», цитирует главу государства РИА Новости.

«Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным — мы боремся, скажем, за китайский рынок свиней, допустим, до сих пор. Пока еще не достигли нужного результата, но, надеюсь, наши китайские друзья отреагируют, сейчас уже определенные шаги в этом направлении предпринимаются. Тем более, если они с американцами начнут тягаться, и китайцы закроют американскую свинину, а мы тут как тут со своими хрюшками», — заявил Путин в ходе сегодняшнего выступления в Государственной Думе, где представлял депутатам кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства.

Кроме того, российский лидер признал, что отечественную экономику необходимо постепенно «отвязывать» от американской валюты, «потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов».