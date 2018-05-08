При столкновении пассажирского и товарного поездов в Баварии погибли два человека

Как минимум два человека стали жертвами столкновения пассажирского и товарного поездов, произошедшего в Германии в федеральной земле Бавария.

Об этом в ночь на вторник сообщает Focus Online. Отмечается, что железнодорожная катастрофа произошла на перегоне поблизости от вокзала города Айхах. Причины столкновения поездов и подробности произошедшего в настоящее время уточняются.

Ungluck im bayerischen Aichach - Personen- und Guterzug stossen zusammen - mindestens zwei Tote https://t.co/d00o9hOftq

— FOCUS Online (@focusonline) 7 мая 2018 г.