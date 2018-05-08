Принц Джордж и принцесса Шарлотта понесут цветы к алтарю на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

Недавно у Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился маленький принц Луи, которого, возможно оставят дома на бракосочетании Меган Маркл и принца Гарри. А вот маленькие принц Джордж и принцесса Шарлота будут брать активное участие в церемонии.



Племянники принца Гарри в числе других детей пронесут цветы к алтарю. Малыши обязательно справятся с поставленной задачей, ведь уже выполняли такое поручение на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза в мае прошлого года.

Четырехлетняя Айви Малруни, дочь стилиста Меган Маркл Джессики Малруни, скорее всего, составит компанию Джорджу и Шарлотте, как и дочери бизнес-леди Бениты Литт. С их мамой давно дружит Меган, ставшая крестной девочек-близнецов. Среди детей на свадьбе будет и Джаспер Дайер, крестник принца Гарри и сын одного из его лучших друзей — Марка Дайера.

Недавно стало известно, что Кенсингтонский дворец объявил музыкантов, которые будут обеспечивать музыкальным сопровождением свадебную церемонию.

Речь идет не о музыкантах на предстоящей вечеринке, а на самой церемонии бракосочетания. Петь на свадьбе приглашен хор Святого Георгия — что логично, так как именно в часовне Святого Георгия пройдет само бракосочетание. Хор, основанный в 1348 году, сегодня состоит из 23 юношей и 12 мужчин. Компанию им составят коллеги из хора Королевства под руководством дирижера Карен Гибсон.

За инструментальную часть будет отвечать сводный коллектив из музыкантов оркестра под руководством Кристофера Уоррен-Грина, Национального оркестра BBC из Уэльса, а также Английского камерного оркестра и филармонии. На этом список не заканчивается. Организаторы церемонии ангажировали и ансамбль трубачей. «Хор Королевства действительно удостоен чести петь на свадьбе принца Гарри и мисс Маркл, и мы очень рады принять участие в этом. Это будет событие, которое мы все запомним, и это возможность лично для нас пожелать этой прекрасной паре всего самого наилучшего», — сказал Грин.

Изюминкой музыкального сопровождения мероприятия станет 19-летний виолончелист Шеку Канне-Мейсон, ставший финалистом конкурса BBC Young Musician 2016. Его пригласила лично Меган Маркл. «Я был поражен, когда мисс Маркл позвонила и спросила, хочу ли играть на этой церемонии. Я, разумеется, ответил «да», — пишет People, цитируя слова артиста, который также отметил, что выступать на свадьбе принца и бывшей актрисы для него большая честь.