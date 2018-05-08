Путин назначил Медведева премьер-министром

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Медведева председателем правительства — после того, как за его кандидатуру проголосовала Государственная Дума. Текст указа, который вступил в силу с сегодняшнего дня, опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Медведева Дмитрия Анатольевича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, в Госдуме за назначение Медведева премьером проголосовали 374 депутата, против — 54 человека, воздержавшихся не было.

Кандидатуру Медведева внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ президент, он же присутствовал на сегодняшнем заседании и призвал депутатов поддержать его инициативу. Одним из аргументов в пользу премьера было то, что во главе предыдущего кабмина он уже начал работать над некоторыми пунктами нового «майского указа» Путина.

Медведев в свою очередь оценил стоимость реализации двух «майских указов» — принятых в 2012 году и 2018 году — в 25 трлн рублей, пояснив, что с подписанием второго документа требуемая сумма увеличилась на треть.