Путин особо поздравил украинцев и грузин с Днем победы

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне своих коллег из ряда государств бывшего Советского Союза, глав Южной Осетии и Абхазии, а также граждан Грузии и Украины, выразив уверенность в том, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами».

На сайте Кремля уточняется, что поздравления получили президенты «Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждане Грузии и Украины», ветераны войны и труженики тыла.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», —прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравление Путина украинцам, а не президенту Украины Петру Порошенко (цитата по РИА Новости).

Отметим, что в прошлом году президент РФ выстроил свое поздравление с Днем Победы аналогичным образом, не упоминая лидеров Грузии и Украины.

По словам Путина, «День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма».

Президент РФ также отметил «важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях войны» и назвал долгом общества не допустить повторения трагических событий середины XX века.