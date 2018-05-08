Президент РФ предложил депутатам Медведева на должность нового премьера.

Президент РФ Владимир Путин приехал в Госдуму, сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Глава государства предложил депутатам на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. По Конституции, нижняя палата парламента должна утвердить или не утвердить нового председателя правительства.

«Вчера в соответствии с Конституцией мы рассмотрели кандидатуру Медведева для назначения его на пост предcедателя правительства России, - сказал с трибуны Владимир Путин. - Он не нуждается в представлении».