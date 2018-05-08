Путин признал необходимым «отрыв» российской экономики от доллара

Российский лидер Владимир Путин назвал правильным курс на отказ от привязки отечественной экономики к доллару США, передает «Интерфакс».

«Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно. Но это такая очень тонкая спокойная настройка, мы будем продолжать в этом направлении двигаться», — заявил президент РФ сегодня в Государственной Думе после голосования за предложенную им кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

«Нефть торгуется в долларах на бирже. И, конечно, мы думаем, что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени. И наши партнеры, вводя вот эти все ограничения, ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, помогают нам. Потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов», — считает глава государства.

По словам Путина, в предыдущие десятилетия Москва надеялась на то, что в мире будут соблюдаться «заявленные принципы в области торговли», и поэтому вела себя «несколько наивно», но сейчас «правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями, причем вводятся все новые и новые».

Президент РФ считает, что авторы санкций на самом деле пытаются за счет их введения «обеспечить себе любимым конкурентные преимущества».