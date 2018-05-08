Путин рассказал, из каких источников поступят средства на реализацию «майского указа»

Около 8 триллионов рублей, необходимых сверх запланированного бюджета на реализацию «майского указа» президента Владимира Путина, удастся получить за счёт роста экономики и настройки налоговой системы. Об этом глава заявил государства, сообщает РИА «Новости». Читайте по теме

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В новом «майском указе», подписанном президентом в день инаугурации 7 мая 2018 года, содержится ряд ключевых показателей, достижению которых правительство должно посвятить ближайшие 6 лет.

Среди них увеличение объёма экспорта сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов в год, увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году, ежегодное улучшение жилищных условий как минимум 5 миллионов российских семей, снижение вдвое уровня бедности и обеспечение роста доходов населения, а также создание условий для развития цифровой экономики и увеличения объёма несырьевого экспорта до 250 миллиардов долларов ежегодно.

«За счёт чего нам удастся получить эти дополнительные ресурсы, не менее 8 триллионов, для того, чтобы решать поставленные в указах задачи? Первое — мы всё-таки рассчитываем, в том числе с вашей поддержкой при принятии соответствующих решений, обеспечить рост экономики», — сказал Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

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