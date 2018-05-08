ПВО вокруг Киева была создана на деньги Roshen, — Минобороны Украины

Система противовоздушной обороны вокруг Киева была переоборудована при финансовой помощи от компании Roshen, основанной президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью одному из украинских СМИ.

«Это правда. Была помощь от компании Roshen на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам Полторака, ранее Украина обладала тремя кольцами противовоздушной обороны.

«Потом был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы — и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым», — рассказал министр.