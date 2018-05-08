Расизм болельщиков обошелся РФС почти в 2 млн рублей

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение наказать Российский футбольный союз (РФС) за проявление расизма со стороны российских болельщиков на товарищеском матче между сборными РФ и Франции.

Наказанием станет штраф в размере 30 тыс. швейцарских франков (около 1,89 млн рублей), сообщается на сайте ФИФА. В сообщении уточняется, что инцидент, по которому проводилось разбирательство, произошел 27 марта в Санкт-Петербурге: российские фанаты «проявили дискриминацию, выражавшуюся в скандировании».

Офицер РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин сообщал, что болельщики якобы выкрикивали реплики расистского характера в адрес чернокожих футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино предупредил, что на ЧМ-2018 по футболу арбитров наделят правом останавливать матчи или отменять их из-за проявлений расизма или иного рода нетерпимости.