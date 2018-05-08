Растения Мадагаскара обогатят российскую фармацию, считают эксперты

Разнообразная фауна и теплый климат Мадагаскара открывают перспективы для развития медицины и фармации.

Российские инвесторы в условиях расширения политических и экономических связей с Африкой обратили внимание на континент, в том числе на Мадагаскар. Эксперты полагают, что России выгодно сотрудничать с этим островным государством во многих сферах, в том числе в медицине.

Старший преподаватель кафедры управления и экономики образования Института открытого образования эксперт по фитотерапии Маргарита Селькова выразила мнение, что с учетом богатства мадагаскарской флоры отечественная фармация преуспеет. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Россия может предложить Африке богатый научный потенциал и квалифицированных специалистов. Сотрудничество в области медицины и фармацевтики позволит разрабатывать новые лекарства и методы лечения, считает Селькова.