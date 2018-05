Guns N’ Roses были вынуждены не включать песню One In a Million в переиздание легендарного Appetite For Destruction.Музыканты никак не прокомментировали свое решение, однако, вероятнее всего, оно связано с наличием в тексте строк о расизме и гомофобии.В данный момент представители СМИ ожидают комментарий об исключении One In a Million из переиздания. Расширенная версия Appetite For Destruction выйдет 29 июня.