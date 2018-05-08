Роскомнадзор разблокировал 3,7 млн IP-адресов Google

На сайте Роскомнадзора появилось сообщение о разблокировке более 3,7 млн IP-адресов Google «в рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram».

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — заверили в надзорном ведомстве, предупредив, что и после разблокировки подсетей продолжат наблюдать, не используются ли они мессенджером.

Напомним, накануне министр связи РФ Николай Никифоров сообщил, что поступило около 46 тысяч жалоб о недоступности различных интернет-сервисов, и каждая из них должна быть рассмотрена в отдельности.

При этом Telegram, который Роскомнадзор начал блокировать по решению суда из-за отказа создателя мессенджера Павла Дурова передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей, по-прежнему работает.