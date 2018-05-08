С 2019 года в России появятся мусорные кластеры, или экотехнопарки. Их функция — сортировка и переработка отходов, а также производство товаров из вторсырья, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Ведомство подготовило соответствующие поправки в федеральный закон «О промышленной политике».

Резиденты экотехнопарков получат от государства субсидии по кредитам и компенсацию части прямых затрат на строительство производственных объектов. Эти меры поддержки будут прописаны в подзаконных актах и вступят в силу с 1 января.

Предполагается, что развитие мусорных кластеров позволит уменьшить полигонные захоронения отходов, повысить уровень использования вторсырья в производстве (с нынешних 10% до 70–80% к 2030–2035 годам) и сэкономить деньги россиян — за счет платежек за вывоз мусора и удешевления конечной продукции в магазинах.

Экотехнопарки будут строиться вблизи потенциальных потребителей вторичных ресурсов — заводов по производству тары, упаковки и резиновых изделий.