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Садовничий рассказал об обсуждении разделения Минобрнауки надвое


Добавлено: 08 май 2018 в 19:27, Категория: Новости на сегодня
Садовничий рассказал об обсуждении разделения Минобрнауки надвое

Председатель Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что активно обсуждается вопрос о разделении Министерства образования и науки России на два ведомства, сообщает «Интерфакс».

Садовничий отметил: «Сейчас это главная интрига, что лучше. Половина высказывается за то, чтобы науку выделить, а вторая половина говорит, что в единстве это более выгодно для науки в целом. Подождем немного, буквально несколько дней, посмотрим, как будет структура правительства».

Сам Садовничий выступил за сохранение ведомства в нынешнем виде по крайней мере на ближайшую перспективу: «Мне кажется, может, сейчас на некоторое время оставить так, как есть и посмотреть еще».

Ранее идею разделения Минобрнауки высказывал глава Российской академии наук Александр Сергеев.


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Добавлено: 08 май 2018 в 19:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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