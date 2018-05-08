Садовничий рассказал об обсуждении разделения Минобрнауки надвое

Председатель Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что активно обсуждается вопрос о разделении Министерства образования и науки России на два ведомства, сообщает «Интерфакс».

Садовничий отметил: «Сейчас это главная интрига, что лучше. Половина высказывается за то, чтобы науку выделить, а вторая половина говорит, что в единстве это более выгодно для науки в целом. Подождем немного, буквально несколько дней, посмотрим, как будет структура правительства».

Сам Садовничий выступил за сохранение ведомства в нынешнем виде по крайней мере на ближайшую перспективу: «Мне кажется, может, сейчас на некоторое время оставить так, как есть и посмотреть еще».

Ранее идею разделения Минобрнауки высказывал глава Российской академии наук Александр Сергеев.