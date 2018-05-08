Сальников: предполагается, что этап КМ в Казани пройдет на длинной воде

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что этап Кубка мира в Казани, скорее всего, пройдет в 50-метровом бассейне.

Ранее исполнительный директор Международной федерации плавания Корнел Маркулеску заявил, что на турнире 2018 года будет ротация - часть соревнований пройдет в 50-метровом бассейне, часть в 25-метровом. Последний раз этапы Кубка мира проходили на длинной воде перед олимпийским сезоном-2016.

"Вопрос по формату Кубка мира долго обсуждался и его еще предстоит утвердить. Всё в развитии, но сейчас предполагается, что на этапе Кубка мира в Казани пловцы будут выступать на длинной воде", - сказал Сальников по телефону РИА Новости.

Этап Кубка мира по плаванию пройдет в Казани 7-9 сентября 2018 года.