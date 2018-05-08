Самые надежные седаны на вторичном рынке России названы экспертами – СМИ

Эксперты российского авторынка сделали анализ подержанных машин и выявили самые надежные побывавшие в эксплуатации автомобили.

Многих автомобилистов пугают машины, которые перешагнули черту заводской гарантии, поэтому специалисты решили выяснить, так ли все плохо с б/у автомобилями. После тщательного анализа эксперты пришли к выводу, что доверять подержанным транспортным средствам в возрасте от 3-х до 4 лет не только можно, но и нужно, главное - правильно сделать выбор.

Аналитики проводили исследование по специальному алгоритму, который включал четыре основных параметра: техническое состояние, кузов, салон и сопутствующие факторы. По каждому из них давалась оценка от одного до пяти. Все седаны были разделены на две группы: до 500 тысяч рублей и машины, чья цена не превышала миллиона.