Саймон Марданшин пытается помочь Роману Гриценко найти девушку

Мечта девушек нашей страны Роман Гриценко ищет себе ТОПчик. Как видите, затяжная история с Олей Бузовой дала трещину. Но кто знает, может это ещё не конец. Молодой, обаятельный, амбициозный не унывает и старается идти вперёд навстречу своей судьбе. Так что, если ты реально симпатичная (не только по твоему мнению), эффектная, интересная и не «вонючка», так называют на сленге девушек с низкой социальной ответственностью, то тебе стоит попытать судьбу!Добровольные кастинг менеджеры Саймон Марданшин и Арай Чобанян за пределами проекта «Дом 2» смотрят в оба.