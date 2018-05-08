Саймон Марданшин рассуждает о смысле жизни

«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу». Пожалуй есть строчки, которые сквозь время врезаются в память даже не одного, а нескольких поколений. Мудрые слова. Правильные. И как никогда актуальные сейчас для меня!Возможно ни в одном из направлений не обрёл гармонию, но я в поиске. Я чётко осознаю,что должен закрыть существующие пробелы, чтобы перейти эту черту, где будет ДО и будет ПОСЛЕ. Возможно на этот поиск, а точнее сказать выбор, уйдёт больше половины жизни, но в этом есть и значительное преимущество - жизнь обретает колоссальный смысл! Смысл идти и не останавливаться! Во время этого пути рождаются амбиции, благодаря которым ты набираешь скорость. И вот ты уже часть этой огромной движущей энергии, которая вращает колесо событий в этом мире. Люблю искать смысл и по итогу приходить в состояние ДЗЕН, а ещё я чертовски сильно люблю жизнь со всеми ее шероховатостями. Есть ощущение, что я отстаю, не успеваю в свои 25, но недавно меня уверили, что это лишь начало осознанного пути. А как вы считаете, друзья?