Сборная РФ по хоккею побила рекорд по «сухости» ворот

За первые три игры чемпионата мира по хоккею в Дании российская сборная поставила новый личный рекорд — не пропустила ни одной шайбы, то есть продержав свои ворота «сухими» на протяжении в общей сложности 180 минут.

Ранее этот показатель у отечественной хоккейной сборной составлял 139 минут и 47 секунд, он был поставлен в 1983 году — еще при Советском Союзе, напоминают «Вести». Соответственно, нынешняя сборная превысила его более чем на 40 минут.

Не исключено также, что на ЧМ-2018 российская команда побьет собственный рекорд годичной давности — по времени, проведенному в игре без пропущенных шайб. Для этого хоккеистам надо продержаться в следующей игре — с чехами, 10 мая — первые 22 минут, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Напомним, на чемпионате мира россияне обыграли Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0).