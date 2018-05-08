Си Цзиньпин вновь встретился с Ким Чен Ыном

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Xinhua.

По данным агентства, переговоры лидеров двух стран прошли в китайском Даляне 7-8 мая. Си Цзиньпин и Ким Чен Ын вместе обедали и прогуливались, обмениваясь мнениями о двусторонних отношениях. Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна не будет необходимости в ядерном оружии, «когда заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности». Лидер КНДР в свою очередь подчеркнул, что Китай придерживается четкой позиции о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что в Далянь прибыл северокорейский самолет с неким высокопоставленным чиновником из Пхеньяна — предполагалось, что Ким Чен Ын совершил второй с начала года тайный визит в Китай.