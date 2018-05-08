Слуцкий надеется на сохранение партнёрства с Арменией после избрания Пашиняна

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на продолжение и развитие союзнических отношений России и Армении после избрания на пост премьер-министра республики Никола Пашиняна, передаёт пресс-служба парламентария.

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«Со своей стороны мы рассчитываем на сохранение и укрепление наших двусторонних отношений, на продолжение курса на стратегическое партнёрство, на развитие взаимодействия в рамках ЕАЭС и ОДКБ», — отметил Слуцкий, комментируя политические перемены в закавказской республике.

Глава международного Комитета Госдумы добавил, что подобные выводы подтверждаются первыми заявлениями Пашиняна после его вступления в должность, в которых он заверил, что приоритетом для Еревана остаются союзнические отношения с Москвой.

«Россия и Армения исторически были вместе, вместе нам строить и наше будущее», — заключил Леонид Слуцкий.

Днём во вторник депутаты Национального собрания Армении избрали лидера движения «Елк» и партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов при необходимом минимуме в 53 голоса.

Никол Пашинян оказался единственным кандидатом на эту должность. Правящая до настоящего времени Республиканская партия Армении ранее объявила, что поддержит кандидатуру любого политика, которому удастся заручиться поддержкой одной трети парламентариев.

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