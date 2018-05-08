СМИ: Сирийские ПВО перехватили две израильские ракеты

Сирийское государственное новостное агентство SANA сообщает, что система противовоздушной обороны Сирии перехватила две израильские ракеты.

Напомним: ранее сирийские СМИ сообщили о ракетной атаке, нанесенной израильской авиацией на военную базу Аль-Кисва на юге провинции Дамаск. Сообщалось, что в результате атаки на базе начался мощный пожар.

При этом пресс-служба израильской армии отказалась комментировать информацию и о самом ракетном ударе по сирийской территории, и о своей возможной причастности к данной атаке.