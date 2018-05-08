СМИ сообщили о переносе пусков с Восточного из-за импортозамещения

Запуски ракет с космодрома Восточный, запланированные на конец 2018 года, могут быть отменены из-за неготовности спутников. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на космодроме.

«Есть подтверждение готовности ракет-носителей "Союз 2.1а" и "Союз 2.1б", предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов "Канопус-В" номер 5 и 6, а также спутника "Метеор-М" 2-2», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что инфраструктура Восточного готова к пуску, назначенному на 8 мая. Источник агентства уточнил, что остальные запуски будут проводиться «лишь по готовности полезной нагрузки».

«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — отметил источник.

Скорее всего, с Восточного до конца года будет запущена одна ракета вместо двух. Если отставание от графика увеличится, то оба пуска могут быть перенесены на начало 2019 года.

Напомним, первый запуск ракеты-носителя с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Намечен он был на 27 апреля, но из-за сбоя в автоматике был отменен за минуту до старта.