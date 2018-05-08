СМИ сообщили о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

Участвовавшие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом европейские дипломаты сообщили The New York Times, что 8 мая он объявит о выходе США из международного соглашения по ядерной программе Ирана.

Один из собеседников издания заявил, что шансы на сохранение соглашения «очень малы», так как им не удалось убедить Трампа в том, что разрыв соглашения 2015 года может спровоцировать новую конфронтацию Запада с Ираном.

Накануне Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении 8 мая в 14:00 (21:00 мск).

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в случае выхода из ядерной сделки США столкнутся с беспрецедентными последствиями и «пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории».

О риске войны в случае выхода из ядерной сделки предупредил своего американского коллегу президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал отказ от сделки ошибкой.