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СМИ узнали об уходе «наверх» командующего Черноморским флотом


Добавлено: 08 май 2018 в 21:21, Категория: Новости на сегодня
СМИ узнали об уходе «наверх» командующего Черноморским флотом

Источник в российском Министерстве обороны сообщил о скорой отставке командующего Черноморским флотом Александра Витко, передает «Крыминформ». Собеседник агентства пояснил, что уже после 14-15 мая (в эти дни ожидается указ об отставке) его ждет «вступление в новую должность» — по всей видимости, вышестоящую и не в Севастополе.

Информацию подтвердил и сам командующий, выступая перед участниками торжественного мероприятия в честь Дня Победы. «Встречаюсь с вами в таком качестве в последний раз», – обратился Витко к собравшимся.

Он возглавил Черноморский флот РФ 15 апреля 2013 года. С марта 2014 года находится под персональными санкциями США. Тогда же украинская Генпрокуратура завела на Витко дело о подстрекательстве к государственной измене и организации диверсии, а Следственный комитет России возбудил ответное дело, по которому признал командующего ЧФ потерпевшим.


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Добавлено: 08 май 2018 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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