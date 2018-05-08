СМИ узнали об уходе «наверх» командующего Черноморским флотом

Источник в российском Министерстве обороны сообщил о скорой отставке командующего Черноморским флотом Александра Витко, передает «Крыминформ». Собеседник агентства пояснил, что уже после 14-15 мая (в эти дни ожидается указ об отставке) его ждет «вступление в новую должность» — по всей видимости, вышестоящую и не в Севастополе.

Информацию подтвердил и сам командующий, выступая перед участниками торжественного мероприятия в честь Дня Победы. «Встречаюсь с вами в таком качестве в последний раз», – обратился Витко к собравшимся.

Он возглавил Черноморский флот РФ 15 апреля 2013 года. С марта 2014 года находится под персональными санкциями США. Тогда же украинская Генпрокуратура завела на Витко дело о подстрекательстве к государственной измене и организации диверсии, а Следственный комитет России возбудил ответное дело, по которому признал командующего ЧФ потерпевшим.