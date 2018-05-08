Солнце убьет все живое на Земле: как и когда это произойдет, рассказали ученые

Солнце убьет все живое на Земле и уничтожит Солнечную систему, рассказали американские ученые.

Ученые после долгих споров, наконец, предрекли будущее Земли, Солнца и Солнечной системы. Солнце действительно уничтожит жизнь на Земле, так как не нем происходят непрерывные ядерные процессы, которые, разрушая Солнце, разрушат и 90% планет Солнечной системы. Это произойдет примерно через 5 млрд лет. Впрочем, жизнь на Земле прекратится еще раньше.

Как сообщает американское издание Nature Astronomy, Солнце рано или поздно исчерпает запасы водорода, после чего в его ядре начнется процесс сжигания гелия. В результате Солнце все-таки пройдет стадию от красного гиганта до белого карлика. Белый карлик - маленькая звезда, излучающая колоссальную энергию, и, соответственно, слишком высокую температуру, чтобы на Земле сохранилась жизнь.

Земля не переживет весь процесс вырождения Солнца к белому карлику. Жизнь на голубой планете прервется в начале превращения из-за высоких температур. Сначала Солнце поглотит Меркурий, Венеру, Марс, и, возможно Землю. В любом случае, перед этим Земля «попрощается» с озоновым слоем, который будет выжжен, а планета превратится в безжизненную пустыню. Скопление же планет, остатков от Солнечной системы, станет планетарной туманностью благодаря белому карлику.

Спор о разрушающей силе Солнца ведется учеными давно. Поставить точку в этом вопросе мешало мнение о том, что Солнце не обладает нужными габаритами, чтобы стать белым карликом. На самом же деле, как оказалось, пройти путь до белого карлика способны звезды, гораздо меньше по размеру, нежели Солнце.